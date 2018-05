Liebe Trader,

Von den Allzeithochs aus Ende Dezember hat der Bitcoin insgesamt über 70 Prozent korrigiert und ist dabei bis Anfang Februar auf ein Jahrestief von 5.873 US-Dollar zurückgefallen. Anschließend startete eine durchaus dynamische Gegenbewegung bis 11.775 US-Dollar, über den vorherrschenden Abwärtstrend kam der Wert allerdings nicht, zu schlecht war die Nachrichtenlage hierfür. Stattdessen gaben die Notierungen geordnet weiter nach und setzten bis Wochenmitte auf den letzten verbliebenen Aufwärtstrend aus den letzten Monaten zurück. Fraglich ist nur, ob der Bitcoin tatsächlich an dieser Trendlinie stoppt und anschließend zur Oberseite abdreht, oder direkt auf die Jahrestiefs bei 5.873 US-Dollar abrutscht. Die nächsten Stunden sollten eine klare Entscheidung seitens der Marktteilnehmer abfordern.

Long-Chance:

Aktuell versucht sich der Bitcoin auf der Trendlinie zu stabilisieren, was ihm scheinbar auf Tagesbasis auch gelingen tut. Vielleicht kommt es zum Ende dieses Handelstages tatsächlich noch zu einem merklichen Rebound, in diesem Fall stünde ein erneuter Test der runden Marke von 8.000 US-Dollar im Raum. Bei anhaltender Kursstärke könnten sogar die letzten Verlaufshochs bei 9.948 US-Dollar angesteuert werden und einen vorzeitigen Kursrutsch verhindern. Ob das aber nicht gänzlich zum Dead-Cat-Bounce ausartet, bleibt noch abzuwarten. Unterhalb des Niveaus von 7.250 US-Dollar dürften allerdings weitere Verkäufer in den Markt drängen und die Digitalwährung gen Süden drücken. Erst Anlaufstelle wäre dann das Niveau von 6.450 US-Dollar, darunter geht es auf die Jahrestiefs bei 5.873 US-Dollar abwärts. Long-Positionen sollten zunächst aber trotzdem noch etwas kleiner ausfallen, später kann immer noch aufgestockt werden. Das Risko bleibt weiter extrem hoch!

Einstieg per Market-Buy-Order: 7.549,96 US-Dollar

Kursziel: 8.000 US-Dollar

Stop: < 7.250 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 299,96 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 3 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Bitcoin, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Währungspärchens zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 7.549,96 US-Dollar; 21:45 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

