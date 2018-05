Neuer Boss, neuer Versuch - aber kein Vertrauensvorschuss der Aktionäre: Die Deutsche Bank läutet unter ihrem erst seit wenigen Wochen amtierenden Chef Christian Sewing eine weitere Sanierungsrunde ein und will sich dieses Mal auch an einen groß angelegten Jobabbau wagen. Sewing verkündete die Pläne am Donnerstag pünktlich zur Hauptversammlung.

Den vollständigen Artikel lesen ...