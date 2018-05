Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Die Medigene AG (FWB: MDG1, Prime Standard, TecDAX) gibt bekannt, dass sie einen Bruttoemissionserlös in Höhe von 32,3 Millionen Euro durch eine signifikant überzeichnete Privatplatzierung über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren (Accelerated Bookbuilding) erlöst hat. Medigene gab dafür 2.230.000 Millionen neue Aktien aus genehmigtem Kapital aus, was rund 10 % des gegenwärtigen Grundkapitals entspricht. Die Aktien wurden bei institutionellen Investoren zu einem Preis von 14,50 Euro pro Aktie platziert, was einem Abschlag von 2,3 % zum Tagesschlusskurs entspricht. Diese Finanzierungsmaßnahme wird die Gesamtzahl der eingetragenen Aktien nach der Emission auf 24.544.595 erhöhen.



Zusätzlich hat QVT Financial LP, USA, ein Hauptinvestor von Medigene, zugestimmt, 1.105.490 bestehende Medigene-Aktien in einer Umplatzierung zum gleichen Preis von 14,50 Euro pro Aktie an institutionelle Investoren, im Rahmen einer grundlegenden Restrukturierung aller Fonds von QVT zu verkaufen. Diese Aktien wurden vollständig platziert. Nach Abschluss der Transaktion hält QVT über 4 % der ausgegebenen Aktien von Medigene (zuvor 9,5 %) und bleibt damit weiter ein Hauptinvestor von Medigene. Keith Manchester, Managing Director und Head of Life Sciences bei QVT, verbleibt im Aufsichtsrat der Medigene.



Die Ausgabe neuer Aktien wurde heute vom Vorstand und vom Aufsichtsrat der Medigene AG beschlossen.



