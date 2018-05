US-Präsident Donald Trump sagt das Treffen mit Kim Jong Un ab - und sorgt damit für deutlich schwächere Aktienkurse.

Der Dax rutschte bis zum Handelsschluss um 0,9 Prozent auf 12.855 Punkte ab - minus 121 Punkte gegenüber Vortagesschluss. Der Euro Stoxx 50 verlor 0,6 Prozent auf 3521 Zählern. Die Verluste wurden deutlich größer, nachdem US-Präsident Donald Trump ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un abgesagt hatte.

Doch das ist nicht die einzige Sorge der Börsianer. "Das eurokritische Regierungsbündnis in Italien schürt derzeit bei den Anlegern Ängste vor einer neuen Krise auf dem alten Kontinent", sagte Christian Henke vom Broker IG Markets. Zudem schüre US-Präsident Donald Trump nicht nur Zweifel an einer baldigen Einigung im Handelsstreit mit China, sondern drohe auch mit Zöllen auf Auto-Importe.

Bange Blicke richteten sich aber vor allem gen Rom: Begleitet von Mahnungen der EU-Partner und der EZB hat der designierte Ministerpräsident Giuseppe Conte mit der Bildung des Kabinetts der rechtsextremen Lega und der populistischen 5- Sterne-Bewegung begonnen. Umstritten ist vor allem der Euroskeptiker Paolo Savona, der Wirtschaftsminister werden könnte. An der Börse in Mailand stabilisierten sich die Kurse von Aktien und Anleihen am Donnerstag dank ...

