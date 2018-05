"Weser-Kurier" zu Deutsche Bank:

"Die Aktionäre der Deutschen Bank sind Kummer gewohnt. Aber wie lange will das größte deutsche Geldinstitut die Leidensfähigkeit der Anleger noch auf die Probe stellen? Ständige Strategie- und Chefwechsel, Zerwürfnisse an der Konzernspitze, tiefrote Zahlen - seit Jahren versucht die Bank, ihre Krise in den Griff zu bekommen und wieder Anschluss zu finden an die internationale Konkurrenz. Gelungen ist ihr das bislang nicht (...). Die Strategie überzeugt nicht, die Zeit läuft davon - und zunehmend entlädt sich die Kritik am glücklosen Aufsichtsratschef Paul Achleitner. Aus gutem Grund. Wenn jemand unter Beweis gestellt hat, dass er der Deutschen Bank schadet, dann Achleitner."/zz/DP/he

