EPA - Christopher Grundler, Direktor der Abteilung Transport und Emissionen bei der obersten amerikanischen Umweltbehörde EPA, kann auch unter der Trump-Administration die weltweite Autoindustrie ohne Einschränkungen kontrollieren. Es war sein erstes Interview seit US-Präsident Donald Trump im Amt ist. Grundler hat seine Kontrollen dagegen zuletzt sogar ausgeweitet. Grundler hält unterdessen alle von BMW in den USA verkauften Diesel-Modelle für sauber. Er bestätigte Ermittlungen seiner Behörden gegen Daimler: "Wir sind in andauernden Gesprächen mit Mercedes." Mehr könne er im Hinblick auf das laufende Verfahren nicht sagen. Volkswagen bescheinigte Grundler unverändert große Defizite in der Firmenkultur. (Handelsblatt S. 16)

TARIFBINDUNG - Nur noch für knapp jeden zweiten Beschäftigten in Westdeutschland und gut jeden dritten im Osten gilt ein Branchentarifvertrag. Der DGB fordert nun Taten. (Handelsblatt S. 11/FAZ S. 19)

RUSSLAND - Russland erwägt harte Strafen für ausländische Unternehmen, die sich wegen Amerikas Sanktionen aus dem Land zurückziehen. Das könnte auch deutsche Führungskräfte treffen. (FAZ S. 20)

SOLARBRANCHE - Es ist eine breite Koalition aus Forschungsinstituten, Anlagen- und Maschinenbauern sowie einigen Überlebenden aus der deutschen Photovoltaik-Branche. In einem Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Peter Altmeier rufen sie die Politik für den Erhalt der Solarindustrie um Hilfe. (FAZ S. 23)

ZÖLLE - Der Präsident des Bundesverbandes der deutschen Industrie (BDI), Dieter Kempf, hat die Pläne der US-Regierung für eine Erhöhung der Einfuhrzölle auf Autos scharf kritisiert. "Es ist äußerst besorgniserregend, dass die USA erneut ihre Importe auf Basis nationaler Sicherheitsbedenken beschränken wollen", sagte Kempf den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Autoimporte gefährden nicht die nationale Sicherheit der USA", stellte Kempf klar. (RND)

