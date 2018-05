Von Tripp Mickle

NEW YORK (Dow Jones)--Der Elektronikkonzern Samsung hat in einem Patentstreit mit Apple eine Niederlage eingefahren. Er muss dem Konkurrenten wegen der Verletzung von Patenten im Zusammenhang mit dem Design des iPhone 539 Millionen US-Dollar zahlen, so das Urteil einer Jury vor dem US-Bundesgericht im kalifornischen San Jose.

Der Streit zwischen den beiden Smartphone-Herstellern läuft schon seit sieben Jahren. Apple hat Samsung 2011 mit der Begründung verklagt, der südkoreanische Konkurrent habe zentrale Elemente des iPhone-Designs übernommen.

Die Jury hatte Apple 2012 zunächst 399 Millionen Dollar zugesprochen. Samsung wollte das aber nicht auf sich sitzen lassen und trug den Fall bis zum Supreme Court der USA, der den Fall wieder zurückverwies.

Von den 539 Millionen Dollar, die Samsung zahlen muss, entfallen 533 Millionen Dollar auf drei Design-Patente von Apple, hinzu kommen 5,3 Millionen Dollar für die Verletzungs zweier weiterer Patente.

May 25, 2018

