The following instruments on XETRA do have their first trading day 25.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 25.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1828033834 DT.TELEK.INTL F.18/29 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1828037587 TENNET HOLDING 18/28 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1828037827 TENNET HOLDING 18/34 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1828046570 EIB EUR.INV.BK 18/32 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1828128469 NORDIC INV.BK 18/23 MTN BD02 BON TRY N

CA XFRA XS1829215562 NATIONWIDE BLDG 18/28 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1829217345 INNOGY FINANCE 18/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1829217428 INNOGY FINANCE 18/22 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1829259008 BK GOSPOD.KRAJ. 18/25 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1829261087 BK GOSPOD.KRAJ. 18/30 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1829276275 LETTLAND 18/28 MTN BD02 BON EUR N

CA BFCA XFRA AT0000KTMI02 KTM INDUSTRIES AG EQ00 EQU EUR Y

CA SY7N XFRA CA13323C1068 CAMEO COBALT CORP. EQ00 EQU EUR N

CA ONYN XFRA CA6823108759 ONCOLYTICS BIOTECH EQ00 EQU EUR N

CA SP4N XFRA US0044682039 ACHIEVE LIFE SCIE. DL-001 EQ00 EQU EUR Y

CA XMPN XFRA US23283K4022 CYTORI THERAPEUT. DL-001 EQ00 EQU EUR Y

CA R9L1 XFRA US30068N1054 EXANTAS CAPITAL DL-,001 EQ00 EQU EUR N