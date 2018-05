Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Aktie von Roche von "Neutral" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 240 auf 215 Franken gesenkt. Nach den geplanten Reformen im US-Gesundheitswesen dürfte es dort Druck auf die Preise pharmazeutischer Produkte geben, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Freitag vorliegenden Studie. Roche sei unter den europäischen Herstellern davon am stärksten betroffen./bek/ag Datum der Analyse: 25.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-05-25/08:13

ISIN: CH0012032048