Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 25,70 auf 24,60 Euro gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Der politische Wechsel in Italien gehe einher mit kurzfristig steigenden Risiken für die Banken, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Kluft zwischen den kleineren Insituten in Italien und den großen Häusern gehe weiter auseinander./ajx Datum der Analyse: 24.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2018-05-25/08:31

ISIN: IT0005239360