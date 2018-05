Die Bundesregierung hat bislang noch keine Investition eines chinesischen Investors verboten. Das könnte sich im Fall des Mittelständlers Leifeld ändern.

Hubert Lienhard ist häufig zu Gast in China. Der Vorsitzende des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (APA) sieht die enormen Chancen, die sich für deutsche Unternehmen in dem Riesenreich auftun. Doch Lienhard, der Kanzlerin Angela Merkel derzeit bei deren Chinareise begleitet, warnt zugleich auch vor Naivität im Umgang mit dem mächtigen Partner.

"Peking muss Wettbewerbsgleichheit für ausländische Unternehmen herstellen", sagte Lienhard am Donnerstag. Das Land müsse "die Asymmetrien im Marktzugang konsequent abbauen", fordert der langjährige Chef des Voith-Konzerns, der in diesem Frühjahr in den Gesellschafterausschuss des Heidenheimer Maschinen- und Anlagenbauers wechselte. Die deutsche Industrie erwarte von China "eine Zeitenwende von einer selektiven zu einer umfassenden Öffnung mit der Gleichbehandlung ausländischer Unternehmen".

Lienhard bringt auf den Punkt, was Politik und Wirtschaft in Deutschland seit Monaten umtreibt: Während chinesische Unternehmen in EU-Staaten und dabei insbesondere in Deutschland freie Bahn haben und massiv in Unternehmen investieren, haben es ausländische Unternehmen in China in einer Reihe von Branchen immer noch schwer.

Doch nun könnte es zu einem Kurswechsel kommen. Die Bundesregierung scheint nicht länger bereit zu sein, jedes Investitionsvorhaben chinesischer Unternehmen durchzuwinken. Der Maschinenbauer Leifeld könnte dabei zum Präzedenzfall werden. Das Unternehmen aus dem westfälischen Ahlen steht bei einem chinesischen Investor auf der Einkaufsliste. Das Bundeswirtschaftsministerium, das den Einstieg des Investors nach den Regeln der Außenwirtschaftsverordnung prüft, ist skeptisch. Es handele sich um eine "haarige Prüfung", der Fall sei schwierig, heißt es in Regierungskreisen.

Es sei nicht auszuschließen, dass man erstmals den Einstieg eines Investors nach der Außenwirtschaftsverordnung versagen müsse. Noch sei aber alles offen, heißt es weiter. Allerdings gebe es bei Leifeld gleich "mehrere Problembereiche".

Erst kürzlich war nach langem Ringen die Übernahme des Airbus-Zulieferers Cotesa aus Sachsen durch einen chinesischen Staatskonzern erlaubt worden. In den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung sind die Aktivitäten chinesischer Investoren vor zwei Jahren geraten, als der chinesische Midea-Konzern beim Augsburger Maschinenbauer Kuka eingestiegen war.

Leifeld könnte somit zu einer Belastung der deutsch-chinesischen Wirtschaftsbeziehungen werden. Die Investitionsprüfung nach der Außenwirtschaftsverordnung galt bislang als eine Waffe, die man zwar gerne präsentierte, aber nicht einsetzte. Die Exportnation Deutschland profitiert wie kaum ein anderes Land der Erde von freien Märkten. Schon der zarteste Versuch der Abschottung des eigenen Landes vor Investitionen aus dem Ausland könnte verheerende Folgen haben, so die Befürchtung der Politik.

