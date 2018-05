Medigene hat im Rahmen der gestern angekündigten Privatplatzierung - das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen - 32,3 Millionen Euro eingenommen. Medigene gab dafür 2,23 Millionen neue Aktien aus genehmigtem Kapital aus, was rund zehn Prozent des gegenwärtigen Grundkapitals entspricht. Die Aktien wurden bei institutionellen Investoren zu einem Preis von 14,50 Euro pro Aktie platziert. Medigene hatte die Platzierung der Aktien am Donnerstag nach Handelsschluss an der Frankfurter Börse angekündigt. Der Platzierungspreis liegt etwas mehr als zwei Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Donnerstag. Zugleich hat Medigene-Aktionär QVT Financial 1.105.490 bestehende Medigene-Aktien in einer Umplatzierung zum gleichen Preis von 14,50 Euro pro Aktie an institutionelle Investoren verkauft. Hintergrund ist eine umfangreiche Restrukturierung aller QVT-Fonds. Der Investor habe aber weiter einen Vertreter im Aufsichtsrat. Das Platzierungsvolumen sei signifikant überzeichnet worden, so Medigene.

