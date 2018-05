Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesregierung erwägt Beschneidung von Ökostrom-Vorteilen - Magazin

Das Bundeswirtschaftsministerium erwägt laut einem Magazinbericht, ein wichtiges Privileg der erneuerbaren Energien zu beschneiden. Das gehe aus einer noch unveröffentlichten Analyse hervor, die die Forschungsinstitute Ecofys, Consentec und BBH im Auftrag des Ministeriums erstellt hätten, schreibt der Spiegel. In dem Dokument, das dem Nachrichtenmagazin vorliege, empfehlen die Experten demnach, den sogenannten Einspeisevorrang von Ökostrom zu relativieren.

Nutzfahrzeugmarkt in Europa wächst im April robust

In der EU sowie Island, Norwegen und der Schweiz sind im März 206.819 Nutzfahrzeuge neu zugelassen worden. Der Markt wuchs damit robust um 9,9 Prozent, nachdem er im März geschrumpft war, wie der Herstellerverband ACEA mitteilte. Während die Nachfrage in Großbritannien mehr oder weniger stabil blieb, legten die anderen großen europäischen Märkte zu. Spanien und Deutschland wiesen mit einem Plus von 22 Prozent und 14,5 Prozent die prozentual stärksten Zuwächse auf

Italiens designierter Regierungschef Conte beginnt mit Regierungsbildung

Begleitet von Skepsis im In- und Ausland hat Italiens designierter Ministerpräsident Giuseppe Conte mit der Bildung seiner Regierung begonnen. Der parteilose Jurist traf sich zu Gesprächen mit verschiedenen Fraktionen im italienischen Parlament. Die deutsche Bundesregierung begrüßte proeuropäische Äußerungen von Conte, der einer Koalition aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und rechtsextremer Lega vorstehen soll.

Hohe Haftstrafen für spanische Politiker wegen Korruption

In der Bestechungsaffäre der regierenden Volkspartei (PP) in Spanien hat der nationale Staatsgerichtshof sein Urteil gesprochen. 29 Angeklagte, darunter ehemalige Führungskader der Regierungspartei, wurden wegen Korruption, Unterschlagung, Geldwäsche und illegaler Bereicherung zu insgesamt 351 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Hauptangeklagte Francisco Correa wurde zu 51 Jahren und elf Monaten Haft verurteilt.

CBO rechnet mit größerem Defizit als US-Regierung

Das künftige Defizit der USA könnte doppelt so groß sein wie derzeit von der US-Regierung prognostiziert. Eine unabhängige Überprüfung des Haushaltsentwurfs für 2019 habe ergeben, dass das Defizit 2027 bei 965 Milliarden Dollar liegen und 2028 auf 1,1 Billionen wachsen könnte, ergab eine Schätzung des Congressional Budget Office (CBO). Das Weiße Haus rechnet bislang für 2027 mit einem Defizit von 450 Milliarden Dollar und von 445 Milliarden Dollar für 2028.

Trump unterzeichnet Gesetz zur Lockerung der Bankenregeln

US-Präsident Donald Trump hat die Lockerung der nach der Finanzkrise von 2008 eingeführten strengeren Vorschriften für Banken mit seiner Unterschrift bestätigt. Kleine und mittlere Banken sollten nicht auf dieselbe Weise reguliert werden wie die großen Finanzinstitute, sagte Trump kurz vor der Unterzeichnung des Gesetzes im Weißen Haus. "Als Präsidentschaftskandidat habe ich versprochen, diese Banken vor der Katastrophe des Dodd-Frank-Gesetzes zu retten, und jetzt halten wir dieses Versprechen", sagte Trump.

Nordkorea weiterhin zu Gesprächen mit den USA bereit

Nordkorea hat sich in einer ersten Reaktion auf die Absage des geplanten Gipfeltreffens durch US-Präsident Donald Trump versöhnlich gezeigt: Pjöngjang bedaure die Absage, sei aber weiterhin "jederzeit" zu Gesprächen bereit, erklärte der nordkoreanische Vize-Außenminister Kim Kye Gwan laut der staatlichen Nachrichtenagentur KCNA. Südkorea zeigte sich "schockiert" über die Absage Trumps.

Südkorea will sich weiter für Verbesserung der Beziehungen zum Norden einsetzen

Nach der Absage des Gipfeltreffens zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un durch die USA will sich Südkorea weiterhin für eine Verbesserung der Beziehungen zum Norden einsetzen. "Unsere Regierung wird ihren Teil dazu beitragen, die Panmunjom-Erklärung umzusetzen", sagte der südkoreanische Wiedervereinigungsminister Cho Myoung Gyon laut der Nachrichtenagentur Yonhap mit Blick auf die im April unterzeichnete historische Gipfelerklärung zwischen Nord- und Südkorea.

