SpeakEasy ernennt Brian Peery von Hennessy Funds in das Advisory Board

Vancouver, B.C., - Speakeasy Cannabis Club Ltd. (CSE: EASY) (Frankfurt: 39H) (das Unternehmen oder SpeakEasy), das kurz vor dem Erhalt einer Anbaulizenz gemäß den Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations (ACMPR) steht, freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen Herrn Brian Peery in sein Board of Advisors berufen hat.

Als Portfoliomanager bei Hennessy Funds verwaltet Herr Peery derzeit mehr als 3 Milliarden Dollar. Vor seiner aktuellen Rolle war Herr Peery in verschiedenen Funktionen tätig, u.a. in den Bereichen Institutional Sales, Wertpapierhandel, Research und Analyse, bevor er 2011 Portfoliomanager wurde. Vor seinem Eintritt bei Hennessy Funds im Jahr 2002 arbeitete er für eine Investmentboutique als Aktienanalyst und leitete anschließend die Research- und Handelsabteilung für ein Full-Service-Brokerhaus. Herr Peery hat einen BA in Wirtschaftswissenschaften und Englisch von der University of Richmond.

Ich freue mich sehr über Brians heutige Ernennung in unser Advisory Board. Herr Peery verfügt über fundierte Kenntnisse der Kapitalmärkte und Zugang zu einem erstklassigen Finanznetzwerk. Er kann das Unternehmen Spitzen-Investoren und Institutionen vorstellen. Brian war schon in den Medien auf CNBC, CNN und Reuters präsent, sagte CEO Marc Geen.

Über SpeakEasy Cannabis Club Ltd. (CSE:EASY)

SpeakEasy Cannabis Club Ltd. ist ein fortgeschrittener ACMPR-Bewerber, der drei Generationen landwirtschaftlicher Erfahrung vorweisen kann. Das Unternehmen bewirtschaftet das größte zur Produktion zugelassene Landpaket in Kanada mit 290 Acres bester Anbauflächen im südlichen Landesinneren von British Columbia, auch bekannt als das Napa Valley of Weed Country. SpeakEasy revolutioniert das Anbaumodell, indem es die besten Anbaubetriebe in British Columbia unter einem Dach vereint, um Cannabis von höchster Qualität für den schwer umkämpften Freizeitmarkt des neuen Jahrtausends zu produzieren.

SpeakEasy hat sein umfangreiches Evidenzpaket bei Health Canada für seine derzeitige 10.000 Quadratfuß (929 Quadratmeter) große Anlage eingereicht und mit dem Bau einer Erweiterungsanlage auf einer Fläche von 80.000 Quadratfuß (7432 Quadratmeter) begonnen. Auf diesem weitläufigen Terrain wird das Unternehmen anbauen, extrahieren und Genetiklabors umfassen.

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen (gemeinsam die zukunftsgerichteten Aussagen), zu denen auch solche zählen, die anhand von Begriffen wie prognostizieren, glauben, planen, schätzen erwarten, beabsichtigen, können, sollten und ähnlichen Ausdrücken - soweit sich diese auf das Unternehmen oder seine Unternehmensführung beziehen - zu erkennen sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind keine historischen Tatsachen, sondern spiegeln die aktuellen Erwartungen im Hinblick auf zukünftige Ergebnisse oder Ereignisse wider. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen sowie verschiedenen Schätzungen, Faktoren und Annahmen und sind daher mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden.

Aussagen zu den Plänen der zukünftigen Anlagenerweiterung oder zum Antrag auf Erteilung einer ACMPR-Lizenz sind zukunftsgerichtete Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar und sind mit Risiken, Unsicherheiten und Annahmen verbunden, die schwer vorauszusagen sind. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem der Nichterhalt der behördlichen Genehmigungen, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Diese vorsorglichen Hinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung. Diese Aussagen sollten nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse ausgelegt werden. Solche Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungskennzahlen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen zum Ausdruck gebracht werden. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Unternehmensführung basieren, kann nicht garantiert werden, dass die Aussagen sich als richtig herausstellen oder das sich die Erwartungen oder Schätzungen der Unternehmensführung im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen, Umstände oder Ergebnisse erfüllen. Das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für die Aktualisierung oder Berichtigung der zukunftsgerichteten Informationen, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert.

