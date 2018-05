Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, am Markt wurde seit geraumer Zeit befürchtet, dass immer mehr Kunden die Smartphones von Apple in den Regalen stehen lassen könnten. Vor allem im Fall des Jubiläums-Modells iPhone X wurde befürchtet, dass der hohe Preis Apple-Fans abschrecken könnte, was letztlich auch den Zulieferern schaden würde. Solchen Befürchtungen konnte der...

Den vollständigen Artikel lesen ...