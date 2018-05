Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Hochtief mit "Hold" und einem Kursziel von 159,10 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen. Zuvor lautete die Einstufung "Sell" mit einem Kursziel von 138,10 Euro. Der Abertis-Deal sei zwar wertsteigernd, aber nur aufgrund von Synergie-Effekten, schrieben die Analysten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Über die Hochtief-Mutter ACS könne die positive Dynamik besser eingefangen werden./ajx/bek Datum der Analyse: 25.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-05-25/09:34

ISIN: DE0006070006