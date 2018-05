Wall Street konnte gestrige Intraday-Verluste wieder ausgleichen. DE30 kurzzeitig auf 3-Wochen-Tief, notiert aber wieder über 12.900 Punkten. EURUSD bei 1,1705 und auf dem Weg zu neuem Jahrestief. Ölsorte WTI deutlich unter Druck (70,72 USD). Goldpreis wieder über 1.300 USD-Marke. US-Präsident Trump sagt das für den 12. Juni geplante Treffen in Singapur mit dem nordkoreanischen Führer Kim Jong Un ab. Die offene Feindseligkeit Kims soll Trump dazu bewegt haben, das Treffen abzusagen. Diese Nachricht sorgte gestern für Schlagzeilen und dämpfte die Hoffnung auf einen baldigen Fortschritt beim Atomkonflikt mit Nordkorea. Dass sich die Lage also wieder zuspitzt war auch an den Märkten zu spüren. Kurz vor der Bekanntmachung durch Trump wurde bereits das im Nordosten gelegene Atomtestgelände Punggye-ri unter den Augen ausgewählter Journalisten zerstört. Auch Südkoreas Präsident Moon Jae äußerte sich zu den neuen Entwicklung und forderte beide Seiten zu einem direkten Dialog auf. Andererseits erklärte sich der US-Präsident gesprächsbereit und sei auch weiter bereit für ein Treffen. Selbstverständlich ...

