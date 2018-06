marktEINBLICKE um 12: DAX auf Erholungskurs, Deutsche Bank & Commerzbank obenauf

Die Strafzölle auf US-Importe von Stahl und Aluminium hatten die DAX-Notierungen am Donnerstag unter Druck geraten lassen. Am Freitag sorgt wiederum die Entspannung in Italien für eine Erholungsrallye. Es ist jedoch fraglich, dass die gute Stimmung angesichts der vielen Unsicherheitsfaktoren lange anhalten kann.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX 1,0% 12.738

MDAX +0,9% 26.556

TecDAX +0,5% 2.801

SDAX +0,5% 12.514

Euro Stoxx 50 +1,5% 3.459

Die Topwerte im DAX sind Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008), Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001) und Münchener Rück (WKN: 843002 / ISIN: DE0008430026). Die Finanzwerte profitieren von der Entspannung in der Italien-Frage und damit auch in Zusammenhang mit einer möglichen Eurokrise.

DAX-Chart: boerse-stuttgart.de