Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Prudential vor einer Konferenz mit Finanzdienstleistern von 2250 auf 2275 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktienkurse von Versicherern hätten sich in diesem Jahr bislang robust und generell auch etwas besser entwickelt als der Markt insgesamt, schrieb Analyst Oliver Steel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Versicherer-Aktien aus Kontinentaleuropa hätten dabei besser abgeschnitten als Papiere aus Großbritannien, doch dieser Trend dürfte sich nun umkehren. Der Experte sieht Chancen bei Aviva, Esure, Prudential und SLA. Unter den kontinentaleuropäischen Werten bevorzugt er weiter qualitativ hochwertige wie Allianz und Scor./ajx/bek Datum der Analyse: 25.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0020 2018-05-25/10:12

ISIN: GB0007099541