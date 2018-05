Der Finanzdienstleister 4finance öffnet seine Bücher und berichtet über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal 2018 - ein weiter stark wachsendes Kreditwachstum und Kostendisziplin sichern die Basis für den künftigen operativen Erfolg. Unterdessen zieht SAF-Holland einen Großauftrag in den USA an Land und die Neuemission von Stern Immobilien baut an der Frankfurter Börse an. 4finance Holding S.A. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...