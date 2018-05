Yen ist nach dem schwächeren Inflationsbericht aus Tokio die schwächste G10-Währung Aktienmärkte in Asien bleiben unbeeindruckt Edelmetalle nach gestrigen Anstiegen erleichtert

Zusammenfassung:Die asiatische Sitzung war relativ freundlich und es gab nur geringfügige Bewegungen am Devisen- und Aktienmarkt. An der Währungsfront ist der japanische Yen nach enttäuschenden Inflationszahlen aus Tokio die schwächste G10-Währung. Die Tokioter Zahlen sind wichtig, da sie viel früher veröffentlicht werden als die landesweite Inflation. Daher können diese als wichtiger Indikator für die Inflationsentwicklung in der Wirtschaft angesehen werden. Die Mai-Zahlen fielen diesmal schwächer aus: Die Gesamtinflation ging von 0,5% auf 0,4% im Jahresvergleich zurück und die Kerninflation (ohne Nahrungsmittel und Energie) sank von 0,3% auf 0,2% im Jahresvergleich. Bei beiden Werte wurde keine Veränderung erwartet. Das ist eine Enttäuschung, ...

