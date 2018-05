Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Fiat Chrysler von 24 auf 25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er sehe im Zuge des sich fortsetzenden Umbaus des italienisch-amerikanischen Autobauers weiteres Aufwärtspotenzial, vor allem durch Beiträge der Geschäfte in Lateinamerika und der Nafta-Region, schrieb Analyst Thomas Besson in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Papier sei nicht teuer./ajx/bek Datum der Analyse: 25.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-05-25/10:51

ISIN: NL0010877643