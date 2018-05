Die Analysten der Credit Suisse haben das Kursziel für die Titel der BAWAG von 45,0 auf 43,0 Euro je Aktie gesenkt. Die Anlageempfehlung "Neutral" wurde bestätigt.

Die Expertenrunde um Marcell Houben stellte in einem Kommentar zu den am Vortag veröffentlichten Erstquartalszahlen die Möglichkeit einer Übernahme in den Raum. Zudem verfüge das heimische Bankinstitut über Mittel zur Kostenreduktion.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Experten 4,06 Euro für 2018. Für die beiden Folgejahre lauten die Prognosen nun auf 4,03 bzw. 4,11 Euro. Die Dividendenschätzungen je Titel belaufen sich für diesen Zeitraum auf jährlich 2,03 Euro bzw. 2,01 Euro und 2,06 Euro.

Am Freitagvormittag gewannen die BAWAG-Titel an der Wiener Börse 1,59 Prozent auf 40,9 Euro.

