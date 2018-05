München (ots) -



STARZPLAY ist der brandneue Channel von STARZ, dem beliebten US-Fernsehsender aus dem Hause Lionsgate, der bereits Serienhits wie Spartacus, Outlander und Power hervorgebracht hat.



- STARZPLAY ist in Deutschland, Österreich und Großbritannien nur bei Prime Video Channels verfügbar und bietet Prime-Mitgliedern exklusiven Zugang zu allen zukünftigen STARZ Original Serien, einschließlich der brandneuen Hit-Serien Vida und Sweetbitter, sowie einem großen Angebot an kompletten Staffeln und Filmen.



- STARZPLAY kann für 4,99 Euro pro Monat à la carte zur bestehenden Prime-Mitgliedschaft hinzugebucht werden - individuell, flexibel, ohne Paketbindung und monatlich kündbar. Prime-Mitglieder können den neuen Channel 14 Tage kostenlos testen.



- Erstmals sind Serien von STARZ in Deutschland, Österreich und Großbritannien gesammelt über nur einen Zugang verfügbar.



Amazon erweitert sein Angebot an à la carte-Channels in Deutschland, Österreich und Großbritannien: STARZPLAY ist ab sofort bei Prime Video Channels verfügbar. Der neue Channel des beliebten amerikanischen TV-Senders STARZ aus dem Hause Lionsgate bietet Prime-Mitgliedern erstmals die Möglichkeit, exklusive STARZ Serien gesammelt über nur einen Zugang zu streamen. Die kommenden STARZ Original Serien sind über STARZPLAY gleichzeitig zur US-Premiere verfügbar.



Der Channel ist in Deutschland, Österreich und Großbritannien für 4,99 Euro pro Monat buchbar und Prime-Mitglieder können diesen über ein 14-tägiges Probe-Abonnement testen. STARZPLAY bietet alle künftigen STARZ Original Serien, einschließlich der neuen und hochgelobten Serien Vida und Sweetbitter sowie Black Sails, Power, The White Princess, Swedish Dicks, The White Queen, Casual und Howards End. Zusätzlich bietet STARZPLAY Zugriff auf eine umfangreiche Filmbibliothek inklusive American Psycho, Die Braut des Prinzen, Dune - Der Wüstenplanet und Reservoir Dogs - Wilde Hunde.



Prime Video Channels, der à la carte-Streaming-Service von Amazon, feiert bereits einjähriges Bestehen und bietet Prime-Mitgliedern inzwischen über 50 Streaming-Channels aus unterschiedlichen Genres live und on Demand. Prime-Mitglieder können die einzelnen Prime Video Channels für eine geringe monatliche Gebühr zur bestehenden Mitgliedschaft hinzubuchen - individuell, flexibel, ohne Paketbindung und jederzeit kündbar.



"Seit dem Start von Prime Video Channels in Deutschland, Österreich und Großbritannien vor einem Jahr bauen wir das Angebot an Live- und On Demand-Channels für Prime-Mitglieder mit über 120 Kanälen in ganz Europa immer weiter aus. Daher freuen wir uns sehr, nun auch STARZPLAY als neueste Ergänzung unseres Services präsentieren zu können", sagt Alex Green, European MD of Channels and Sport bei Prime Video. "Es ist fantastisch, dass wir Prime-Mitgliedern in Deutschland, Österreich und Großbritannien mit dem umfangreichen Angebot an STARZ Original Serien sowie weiteren TV-Serien und Filmen, die exklusiv bei STARZPLAY erhältlich sind, jetzt noch mehr Auswahl und Qualität bieten können."



"Der Start von STARZPLAY bei Prime Video Channels in Deutschland, Österreich und Großbritannien markiert einen wichtigen Meilenstein auf unserem Weg, die STARZ-Plattform auf den globalen Markt zu bringen. Gleichzeitig bietet sich uns die spannende Gelegenheit, auf dem Erfolg unserer bisherigen Zusammenarbeit mit Prime Video Channels aufzubauen", so STARZ President & CEO Chris Albrecht. "Diese neuen Streaming-Channels ermöglichen es uns, mit unseren Geschichten ein neues, noch größeres Publikum zu erreichen und diesem Zugriff auf unser wachsendes Angebot an STARZ Original Serien sowie unserer umfangreichen Bibliothek an erfolgreichen TV-Serien und Filmen zu ermöglichen."



Prime-Mitglieder, die STARZPLAY buchen, können sich zum Start des Channels auf brandneue STARZ Original Serien wie Vida und Sweetbitter freuen.



Vida handelt von zwei mexikanisch-amerikanischen Schwestern aus der Eastside von Los Angeles, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Doch gewisse Umstände zwingen sie, in ihre alte Nachbarschaft zurückzukehren, wo sie sich ihrer Vergangenheit stellen müssen und mit einer überraschenden Wahrheit über ihre Mutter konfrontiert werden. Melissa Barrera (Club de Cuervos) und Mishel Prada (Fear the Walking Dead: Passage) übernehmen die Rollen der Schwestern. Produziert wurde Vida von Tanya Saracho (How to Get Away with Murder, Girls).



Einen ersten Einblick in Vida bekommen Sie im Trailer unter: https://youtu.be/Kp3GVuscOvU



Sweetbitter ist eine Adaption des gleichnamigen Bestsellers von Stephanie Danler, die die Serie sowohl geschrieben als auch produziert hat. Die Drama-Serie erzählt die Geschichte von Tess, gespielt von Ella Purnell (Ordeal by Innocence, Die Insel der besonderen Kinder). Tess ist 22 Jahre alt und kommt nach New York, um ein neues Leben zu beginnen. Als sie anfängt im besten Restaurant der Stadt zu arbeiten, glaubt sie ein festes Einkommen und übergangsweise einen sicheren Ort gefunden zu haben. Was sie jedoch nicht erwartet: Hier findet sie eine Gruppe von Menschen, die sie Stück für Stück als Person definieren und ihr die Möglichkeit geben, zu entscheiden, wer sie wirklich werden will.



Der Trailer zu Sweetbitter finden Sie unter: https://youtu.be/bNp9LYcS-Hw



Beide Serien haben in den USA großen Anklang gefunden. Der Hollywood Reporter hat Vida als "authentisch, geerdet und wie nur sehr wenige andere Serien im Fernsehen" bezeichnet. The Wall Street Journal beschreibt Sweetbitter als "bemerkenswert reich an unverwechselbar gezeichneten Charakteren". Die beiden STARZ Original Serien feiern am 24. Mai exklusive Premiere bei Prime Video Channels in Deutschland, Österreich und Großbritannien. Die ersten vier Folgen sind sofort verfügbar, die kommenden Episoden starten zeitglich zur US-Ausstrahlung.



Bildmaterial zu den STARZ Serien finden Sie im Amazon Newsroom unter: http://ots.de/TKKOmU



In den kommenden Monaten können sich Prime-Mitglieder, die STARZPLAY buchen, auch auf die STARZ Original Serie Counterpart, mit Oscar-Gewinner J.K. Simmons (Whiplash) und auf das STARZ Exclusive Mr. Mercedes freuen, das auf dem Bestseller von Stephen King basiert, von David E. Kelley (Big Little Lies, Ally McBeal) geschrieben wurde und bei dem Jack Bender (Game of Thrones, Lost) Regie führte.



Ab heute ist STARZPLAY erstmals in Deutschland, Österreich und Großbritannien über die Prime Video-App auf Smart TVs, mobilen iOS und Android Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV oder online unter Amazon.de/channels verfügbar.



