ALDI Nord ist seit jeher für beste Qualität zu besten Preisen bekannt. Ab kommenden Montag (28.05) geht ALDI Nord einen Schritt weiter. "Wir werden in allen Filialen bei ALDI Nord einen einwöchigen Restposten-Sonderverkauf starten", so ein Unternehmenssprecher. Verkauft werden Aktionsartikel aus allen Bereichen mit Abschlägen von bis zu 70 Prozent. "Wir machen Frühjahrsputz, bevor unsere attraktiven Sommer-Artikel in die Märkte kommen", heißt es bei ALDI. Zudem würde man Platz schaffen für frische Artikel wie Obst und Gemüse. Profitieren können die Kunden gleich zweimal: einerseits durch sagenhafte Schnäppchen, andererseits auch durch das stets günstige Standard-Sortiment.



Los geht die ALDI Nord Schnäppchenjagd am Montag (28.05.) ab 08.00 Uhr in allen Filialen des Discounters. Und das bedeutet, wer zuerst kommt, macht zuerst das Schnäppchen - natürlich nur solange der Vorrat reicht.



