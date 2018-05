KPS AG: KPS unter den Top 10 der deutschen Managementberatungen DGAP-News: KPS AG / Schlagwort(e): Sonstiges KPS AG: KPS unter den Top 10 der deutschen Managementberatungen 25.05.2018 / 11:12 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. KPS unter den Top 10 der deutschen Managementberatungen Lünendonk-Liste 2018 München, 25. Mai 2018. Die KPS AG hat es auch in diesem Jahr wieder unter die 10 größten Managementberatungen Deutschlands geschafft. Auf der kürzlich veröffentlichten Liste des Marktforschungsunternehmens Lünendonk landete der führende Transformationspartner für Digitalisierungsprojekte auf Platz sechs. Die Top-10-Managementberatungen steigerten ihren Umsatz 2017 um 12,5 Prozent und erzielten mit über 8.100 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von rund zwei Milliarden Euro. Größte Wachstumstreiber waren, wie bereits in den Vorjahren, die gute wirtschaftliche Gesamtlage sowie der Transformationsbedarf der Kunden. "Das Beratungsgeschäft hat sich mit der Digitalisierung gewandelt. Die Branche spezialisiert sich zunehmend auf Big-Data-Analytics sowie auf agile Projektumsetzung", sagt Leonardo Musso, Vorstand der KPS AG. "Auch wir profitieren von der ,Digitalisierung' in allen Branchen und erweitern stetig das Angebot für eine umfassende Kundenberatung. Unsere Mitarbeiter sind Experten in der Transformation von End-to-End-Prozessen entlang der Customer Journey - also der ganzheitlichen Betrachtung und Ausrichtung aller Abläufe im Unternehmen mit dem Kunden im Fokus. Wichtig sind hier Innovation und Nutzung der Chancen der Digitalisierung in der Warenwirtschaft sowie im Marketing und Sales. Für 2018 erwarten die Beratungshäuser eine Fortsetzung des Wachstumskurses auf dem Vorjahresniveau. Um das Wachstumslevel zu halten, planen die Unternehmen Neueinstellungen in einer Größenordnung von rund 21 Prozent, gemessen an der Gesamtbelegschaft. Laut Lünendonk bleibt der Fachkräftemangel jedoch weiterhin eine Herausforderung. Hintergrund zur Lünendonk-Liste Seit 1997 veröffentlicht Lünendonk jährlich die Liste der führenden Managementberatungen in Deutschland. Im Top-10-Ranking der Managementberatungen in Deutschland werden Unternehmen berücksichtigt, die ihre Gründungshistorie und Kapitalmehrheit in Deutschland haben. Diese zehn umsatzstärksten deutschen Beratungen sind in der Reihenfolge ihrer Gesamtumsätze in der aktuellen Lünendonk-Liste 2018 "Top 10 der deutschen Managementberatungen" gelistet. Über KPS KPS ist der europaweit führende Transformationspartner für Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell innerhalb kürzester Zeit radikal auf den Kunden ausrichten und innovative digitale Prozesse und Technologien implementieren wollen. KPS arbeitet mit Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen und liefert von der Strategieausrichtung über branchenspezifische Prozessketten bis zur Implementierung modernster Technologien alles aus einer Hand. KPS-Berater beherrschen die ganzheitliche Betrachtung des Unternehmens: Sie verbinden die Warenwirtschaft mit B2B- und B2C-Prozessen des eCommerce und kundenorientierten Marketing- & Sales-Prozessen. Durch integriertes Datenmanagement und zielgenaue Analysen schafft KPS emotionale Markenbindung durch unverwechselbare Kundenerlebnisse über alle Kanäle und regionale Grenzen hinweg. Besonders in einer digitalen Welt mit dem Kunden im Fokus ist die Fähigkeit, ein Unternehmen agil steuern zu können, ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil. Die KPS Rapid-Transformation Methode beschleunigt Projektinitiativen um bis zu 50 Prozent und die umfassende Projekterfahrung und Branchenkenntnisse der KPS-Berater sichern den Erfolg jeder Projektinitiative. KPS ist Teil eines erfolgreichen Partnernetzwerkes und unter anderem SAP Gold Partner, SAP Hybris Platinum, Adobe Business, Intershop Premium, SAP ARIBA sowie SAP Concur Customer Implementation Partner. Mit rund 1.000 Beratern in 12 Ländern baut KPS durch richtungsweisende Projekte im digitalen und technologischen Wandel seine Marktposition global kontinuierlich aus. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

