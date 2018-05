Ergebnisse Hauptversammlung



Wien (pta014/25.05.2018/10:45) - Die Punkte 2-10 der Tagesordnung der Hauptversammlung wurden mit der erforderlichen Mehrheit angenommen.



Die Abstimmungsergebnisse können Sie auch auf unserer Homepage abrufen: http://www.erstegroup.com/de/investoren/events/hauptversammlungen



Tagesordnungspunkte:



1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts, des (konsolidierten) Corporate-Governance-Berichts des Vorstands, des (konsolidierten) nichtfinanziellen Berichtes, des Vorschlags für die Gewinnverwendung sowie des Berichts des Aufsichtsrats über das Geschäftsjahr 2017 sowie Vorlage des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts über das Geschäftsjahr 2017.



2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2017.



Präsenz: 2.492 Aktionäre mit 303.681.481 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 303.680.831 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,66% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 303.680.831 JA-Stimmen 2.487 Aktionäre mit 303.641.297 Stimmen. NEIN-Stimmen 3 Aktionäre mit 39.534 Stimmen. Stimmenthaltung 2 Aktionäre mit 650 Stimmen.



3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017.



Präsenz: 2.492 Aktionäre mit 303.681.481 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 302.746.607 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,44% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 302.746.607 JA-Stimmen 2.455 Aktionäre mit 302.588.578 Stimmen. NEIN-Stimmen 20 Aktionäre mit 158.029 Stimmen. Stimmenthaltung 17 Aktionäre mit 934.874 Stimmen.



4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017.



Präsenz: 2.492 Aktionäre mit 303.681.481 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 301.348.127 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,11% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 301.348.127 JA-Stimmen 2.387 Aktionäre mit 301.119.485 Stimmen. NEIN-Stimmen 21 Aktionäre mit 228.642 Stimmen. Stimmenthaltung 84 Aktionäre mit 2.333.354 Stimmen.



5. Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats.



Präsenz: 2.493 Aktionäre mit 303.681.496 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 303.675.612 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,66% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 303.675.612 JA-Stimmen 2.468 Aktionäre mit 302.252.268 Stimmen. NEIN-Stimmen 22 Aktionäre mit 1.423.344 Stimmen. Stimmenthaltung 3 Aktionäre mit 5.884 Stimmen.



6. Wahl eines zusätzlichen Abschlussprüfers für die Prüfung von Jahresabschluss und Lagebericht sowie von Konzernabschluss und Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2019.



Präsenz: 2.492 Aktionäre mit 303.680.256 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 303.283.453 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,56% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 303.283.453 JA-Stimmen 2.343 Aktionäre mit 299.513.314 Stimmen. NEIN-Stimmen 145 Aktionäre mit 3.770.139 Stimmen. Stimmenthaltung 4 Aktionäre mit 396.803 Stimmen.



7. Beschlussfassung über die Verringerung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats.



Präsenz: 2.490 Aktionäre mit 303.680.005 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 303.678.505 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,66% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 303.678.505 JA-Stimmen 2.487 Aktionäre mit 303.445.374 Stimmen. NEIN-Stimmen 2 Aktionäre mit 233.131 Stimmen. Stimmenthaltung 1 Aktionär mit 1.500 Stimmen.



8. Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes, bis 24.5.2023 mit Zustimmung des Aufsichts-rats Wandelschuldverschreibungen, welche das Bezugs- oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft einräumen, jeweils unter Wahrung oder unter Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre, zu begeben. Die Ausgabebedingungen können zusätzlich oder anstelle eines Bezugs- oder Umtauschrechts auch eine Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu einem anderen Zeitpunkt begründen. Die Begebung von Wandelschuldverschreibungen darf höchstens in jenem Umfang erfolgen, der eine Befriedigung geltend gemachter Umtausch- oder Bezugsrechte und, im Falle einer in den Ausgabebedingungen festgelegten Wandlungspflicht, die Erfüllung der entsprechenden Wandlungs-pflichten aus der bedingten Kapitalerhöhung gewährleistet. Ausgabebetrag, Ausgabebedingungen und der Ausschluss der Bezugsrechte der Aktionäre sind vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzusetzen. Dementsprechend wird die Satzung angepasst.



Präsenz: 2.490 Aktionäre mit 303.680.005 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 303.679.755 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,66% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 303.679.755 JA-Stimmen 2.093 Aktionäre mit 279.829.557 Stimmen. NEIN-Stimmen 396 Aktionäre mit 23.850.198 Stimmen. Stimmenthaltung 1 Aktionär mit 250 Stimmen.



9. Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Genehmigten Kapitals und die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals gegen Bar- und/oder Sacheinlage, mit der Möglichkeit zum Bezugsrechts-ausschluss. Dementsprechend wird die Satzung angepasst.



Präsenz: 2.490 Aktionäre mit 303.680.005 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 303.678.355 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,66% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 303.678.355 JA-Stimmen 2.115 Aktionäre mit 278.642.770 Stimmen. NEIN-Stimmen 373 Aktionäre mit 25.035.585 Stimmen. Stimmenthaltung 2 Aktionäre mit 1.650 Stimmen.



10. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung in den Punkten 5., 8.3, 15.5 und 21.4.



Präsenz: 2.490 Aktionäre mit 303.680.005 Stimmen. Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 303.679.463 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 70,66% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 303.679.463 JA-Stimmen 2.199 Aktionäre mit 287.351.072 Stimmen. NEIN-Stimmen 289 Aktionäre mit 16.328.391 Stimmen. Stimmenthaltung 2 Aktionäre mit 542 Stimmen.



(Ende)



