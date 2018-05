Man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen: Der Bundestag hat am 27. April 2017, also vor knapp einem Jahr, das "Datenschutz-Anpassungs- und -Umsetzungsgesetz EU (DSAnpUG-EU)" verabschiedet - die berühmte Datenverunsicherungsgrundverordnung. Man hätte ja schon beim Buchstabensalat DSAnpUG-EU ahnen können, dass da was schief läuft. Seit Donnerstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...