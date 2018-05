Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-05-25 / 10:50 J.P. Morgan Asset Management und LGT Capital Partners erwerben Büroportfolio mit 100.000 qm Gesamtmietfläche Verkauf wurde von der Publity AG im Rahmen ihres Asset Management Mandats begleitet Frankfurt, 25. Mai 2018 - Ein von J.P. Morgan Asset Management gemanagter Fonds und die LGT Capital Partners AG haben ein Portfolio bestehend aus vier Büroimmobilien im Großraum München (2 Objekte), Köln und Düsseldorf erworben. Die Verkäuferseite wurde von der Publity AG im Rahmen ihres Asset Management Mandats vertreten. Die erworbenen Objekte wurden zwischen 2000 und 2003 erbaut, haben eine Gesamtmietfläche von ca. 100.000 qm und sind nahezu vollständig vermietet. Das Portfolio zeichnet sich durch eine attraktive Multi-Tenant Struktur mit namhaften Mietern aus verschiedenen Branchen sowie eine hohe Objektqualität und die gute Verkehrsanbindung aus. DLA Piper und NAI Apollo haben die Verkäufer bei der Transaktion beraten. J.P. Morgan Asset Management wurde von Hengeler Mueller und Ernst & Young, LGT Capital Partners AG von Gleiss Lutz begleitet. Über weitere Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Über J.P. Morgan Asset Management Als Teil des globalen Finanzdienstleistungskonzerns JPMorgan Chase & Co verfolgt J.P. Morgan Asset Management das Ziel, Kunden beim Aufbau stärkerer Portfolios zu unterstützen. Seit mehr als 150 Jahren bietet die Gesellschaft hierzu Investmentlösungen für Institutionen, Finanzberater und Privatanleger weltweit und verwaltet per 31.03.2018 ein Vermögen von 1,7 Billionen US-Dollar. In Deutschland und Österreich ist J.P. Morgan Asset Management seit über 25 Jahren präsent, und mit einem verwalteten Vermögen von über 30 Milliarden US-Dollar, verbunden mit einer starken Präsenz vor Ort, eine der größten ausländischen Fondsgesellschaften im Markt. J.P. Morgan Global Alternatives bietet Strategien der gesamten Bandbreite Alternativer Investments, von Immobilien über Private Equity und Credit bis hin zu Infrastruktur, Transport, Liquid Alternatives sowie Hedgefonds. Über 800 Spezialisten verwalten an 23 Standorten in den USA, Europa und der Asien-Pazifik-Region mehr als 130 Milliarden US-Dollar in alternativen Strategien (per 31.12.2017). Die unabhängigen Investmentteams kombinieren ihr Spezialwissen und den Fokus auf die jeweilige Anlageklasse mit der globalen Präsenz, den umfassenden Ressourcen und der leistungsfähigen Infrastruktur von J.P. Morgan, um damit die kundenspezifischen Anlageziele zu erreichen. www.jpmorganassetmanagement.com [1] Über LGT Capital Partners LGT Capital Partners ist ein führendes Investmenthaus, das auf alternative Anlagen spezialisiert ist. Die Firma verwaltet USD 60 Mrd. für mehr als 500 institutionelle Kunden in 37 Ländern. Ein großes internationales Team von mehr als 450 Spezialisten zeichnet für das Management einer Reihe von Anlagelösungen aus den Bereichen Private Markets, Liquid Alternatives und Multi-Asset-Lösungen verantwortlich. Die Firma mit Hauptsitz in Pfäffikon/SZ unterhält Büros in New York, Dublin, London, Paris, Vaduz, Dubai, Peking, Hongkong, Tokio und Sydney. Über publity Die publity AG ist ein auf Büroimmobilien in Deutschland spezialisierter Asset Manager. Das Unternehmen deckt eine breite Wertschöpfungskette vom Ankauf über die Entwicklung bis zur Veräußerung der Immobilien ab und verfügt über einen Track Record von mehreren Hundert erfolgreichen Transaktionen. publity zeichnet sich dabei durch ein tragfähiges Netzwerk in der Immobilienbranche sowie bei den Work Out Abteilungen von Finanzinstituten aus, verfügt über sehr guten Zugang zu Investitionsmitteln und wickelt Transaktionen mit einem hocheffizienten Prozess mit bewährten Partnern zügig ab. Fallweise beteiligt sich publity als Co-Investor in begrenztem Umfang an Joint Venture Transaktionen. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt. Pressekontakt J.P. Morgan Asset Management Annabelle Düchting PR & Marketing Managerin Telefon: (069) 7124 25 34 Mobil: (0151) 55 03 17 11 E-Mail: annabelle.x.duechting@jpmorgan.com Internet: www.jpmorganassetmanagement.de/presse Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: publity AG Schlagwort(e): Immobilien 2018-05-25 