Unterföhring (ots) - Erfolgreiche Tiervermittlung: Die SAT.1 Gold- Eigenproduktion "Haustier sucht Herz" mit Jochen Bendel erreichte am Donnerstagabend hervorragende 2,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern - bester Wert seit Sendungsstart. Damit erreicht der Sender einen Tagesmarktanteil von sehr guten 2,0 Prozent (Z 14-49 J.). Wer eines der Tiere bei sich aufnehmen möchte, kann sich telefonisch direkt beim jeweiligen Tierheim um die Adoption des neuen Familienmitglieds bewerben. Detaillierte Infos zu den Tieren und Tierheimen gibt es unter https://www.sat1gold.de/tv/haustier-sucht-herz.



