Alamos Gold Inc. gab gestern aktuelle Ergebnisse der über- und untertägigen Explorationsbohrungen an der Mine Island Gold in Ontario, Kanada, bekannt. Mit dem Bohrprogramm werden verschiedene Bereiche außerhalb der bekannten Reserven und Ressourcen getestet, insbesondere die Zielgebiete Main Extension, Eastern Extension und Western Extension. Dabei schnitten die Bohrlöcher sowohl entlang des Streichens als auch zur Tiefe hin Fortsetzungen der hochgradig mineralisierten Zonen.



Zudem wurden weitere Bohrlöcher im Bereich der abgeleiteten Ressourcen abgeteuft, die die Kontinuität der Goldvorkommen bestätigen und voraussichtlich zur Überführung der betreffenden Lagerstättenteile in die Kategorie der gemessenen und angezeigten Ressourcen beitragen werden.



Die nachfolgenden Ergebnisse zählen nach Angaben von Alamos u. a. zu den neuen Höhepunkten.



Main Extension:



? 32,06 g/t Gold über 4,10 m ? 17,10 g/t Gold über 6,33 m



Estern Extension:



? 71,27 g/t Gold über 4,92 m ? 44,28 g/t Gold über 5,97 m ? 47,68 g/t Gold über 3,69 m



Western Extension:



? 31,54 g/t Gold über 5,07 m



Abgeleitete Ressourcen:



? 127,90 g/t Gold über 6,38 m ? 58.80 g/t Gold über 8,78 m ? 134,37 g/t Gold über 3,04 m ? 95,48 g/t Gold über 2,86 m



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de