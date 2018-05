Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Renault anlässlich der Spekulationen um eine engere Verbindung mit dem Allianz-Partner Nissan auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Eine Fusion beider Autokonzerne hätte ihren Reiz, sei aber wegen des Widerstands des Nissan-Chefs derzeit weniger wahrscheinlich, schrieb Analyst Gaetan Toulemonde in einer am Freitag vorliegenden Studie. Eine Alternative wäre eine gleichberechtigte Partnerschaft über eine Überkreuzbeteiligung von jeweils 25 Prozent. Derzeit hält Renault einen Anteil von gut 43 Prozent an Nissan, während die Japaner mit 15 Prozent an den Franzosen beteiligt sind./edh/bek Datum der Analyse: 25.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

