Original-Research von EQUI.TS GmbH (25.05.2018) Viscom AG_Empfehlung: Halten DGAP-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Zwischenbericht/Hauptversammlung Original-Research von EQUI.TS GmbH (25.05.2018) Viscom AG_Empfehlung: Halten 25.05.2018 / 11:28 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Research-Boutique EQUI.TS GmbH sieht Viscom AG im Investitionsmodus - Q1/18 mit Normalität und Zuversicht Die Research-Boutique EQUI.TS GmbH sieht aktuell eine gestiegene konjunkturelle Verunsicherung. Der Aktienkurs hat auf die erhöhte Unsicherheit u.E. adäquat reagiert. Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden Wachstumsverlangsamung bei Viscom bekräftigen wir unsere Anlageempfehlung, die Halten lautet. Das Erlösniveau in Q1/18 schwang zurück auf ein Normalniveau und war somit von uns erwartet worden. Zeitgleich befindet sich Viscom im Investitionsmodus, um sich auf die kommende Wachstumsphase vorzubereiten, was die operative Profitabilität spürbar drückte. Zeitgleich haben die erfreulich und um knapp 23 % gewachsenen Bestelleingänge ein neues Rekordniveau erreicht und zeichnen - jenseits des Startquartals - ein expansives Bild. Wir erwarten folgerichtig ein sehr erfreuliches Q2/18, dessen operative Performance aber u.E. genauso wenig, wie die des Q1/18 als genereller Trendwechsel missverstanden werden sollte. Die offizielle Guidance, wie auch die EQUI.TS-Schätzung für das Gesamtjahr 2018 bleiben folglich unverändert, zumal Großaufträge oder Firmenzukäufe hierin nicht enthalten sind. Belastungsfaktoren hingegen sind die politischen Unwägbarkeiten rund um die Themen Welthandel, NAFTA etc. Unsicherheiten im Nahen und Fernen Osten würden u.E. die aktuell noch positive Kundenstimmung spürbar belasten. Die anstehende ordentliche HV am 30.05.18 wird eine Zäsur darstellen, wenn die Personalveränderungen im Aufsichtsrat zur Abstimmung stehen. Ferner wird der neue Vorstand ab dem 01.06.2018 sein Amt antreten. Wir erwarten keine wesentlichen Änderungen der erfolgreichen Strategie der Innovations- und Qualitätsführerschaft. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.equits.com/research-reports Kontakt: Thomas J. Schießle EQUI.TS GmbH Am Schieferstein 1 60435 Frankfurt am Main Germany T: +49 (0) 69 95 45 43 60 F: +49 (0) 69 95 45 43 61 www.equits.de 25.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 689635 25.05.2018

