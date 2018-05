Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Sartorius nach einer Konferenz auf "Hold" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Dort habe sich Finanzchef Reiner Lehmann zuversichtlich geäußert hinsichtlich der Marktführerschaft in wachstumsstarken Endmärkten, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die für das Jahr 2025 gesetzten Ziele des Herstellers von Laborausrüstung seien ambitioniert, dem Management zufolge aber erreichbar, auch mittels Zukäufen./bek/ajx Datum der Analyse: 25.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0039 2018-05-25/11:39

ISIN: DE0007165631