"Was erinnert mich mein Geschwätz von gestern", wird sich US-Präsident Donald Trump des Öfteren sagen. Jüngstes Beispiel: Am Donnerstag hatte er das für Juni geplante Treffen mit Nordkoreas Diktator Kim Jong-un abgesagt und damit am deutschen Aktienmarkt eine Verkaufswelle losgelöst. Keine 24 Stunden später rudert er zurück. Es gebe auch nach der Absage noch immer die Chance, dass der Gipfel wie geplant stattfinde. Die Folge: Markt erholt sich.

