Patricius de Gruyter wird neuer FP-Vertriebsvorstand Berlin, 25.05.2018 - Zum 1. Juni 2018 wird Patricius de Gruyter neu in den Vorstand der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) eintreten. De Gruyter verantwortet ab diesem Zeitpunkt alle nationalen und inter-nationalen Vertriebs- und Marketingaktivitäten bei FP. De Gruyter hat seit fast einem Jahr eng mit dem Vorstand zusammengearbeitet und ist dadurch bereits in einige wichtige ACT-Projekte involviert. Damit ist ein reibungsloser Übergang sichergestellt. Nach über fünfjähriger erfolgreicher Tätigkeit als Vorstand für Vertrieb und Marketing hat sich sein Vorgänger Thomas Grethe entschieden, seinen Ende Juni turnusmäßig auslaufenden Vertrag nicht weiter zu verlängern, sondern sich neuen Projekten zuzuwenden. In den vergangenen Jahren hat er den Vertrieb im Kerngeschäft Frankieren und Kuvertieren nachhaltig national sowie international ausgebaut und im Vorstandsteam um Rüdiger Andreas Günther die Transformation des FP-Konzerns zu einem dynamischen Wachstumsunternehmen maßgeblich mit vorangebracht. Klaus Röhrig, der Aufsichtsratsvorsitzende der Francotyp-Postalia Holding AG, erklärte: "Mit Thomas Grethe verlässt ein Manager das Unternehmen, der in seinem Bereich, aber auch für den gesamten Konzern herausragende Leistungen erbracht hat. Wir freuen uns, mit Patricius de Gruyter einen Nachfolger gefunden zu haben, der den Wachstumskurs bei FP fortführen und als CSO weiter beschleunigen wird." Auch Rüdiger Andreas Günther, CEO des FP-Konzerns, dankte Grethe für die langjährige Zusammenarbeit und die vielen gemeinsam erzielten Erfolge. Er hieß de Gruyter im Vorstandsteam willkommen: "Mit Patricius de Gruyter gewinnen wir einen führungserfahrenen Vertriebsexperten als Vorstandskollegen. Wir vereinigen konzernweit den gesamten Vertrieb unter seiner Führung." Von der Konzentration aller Vertriebsaktivitäten in einer Verantwortung erwartet der FP-Konzern neue Impulse für das Umsatzwachstum im Kerngeschäft und auch in den neuen digitalen Geschäftsfeldern. De Gruyter ergänzt: "Mit der ACT-Strategie ist FP dabei, sich zu einem neuen, agilen Unternehmen zu entwickeln. Das Wachstum weiter zu steigern, die Transformation voranzutreiben - diese faszinierenden Vorhaben will ich engagiert zum Erfolg führen." De Gruyter arbeitete seit 2012 als selbstständiger Unternehmensberater mit Schwerpunkt B2B Sales und Marketing. Zuvor war der 52-Jährige bei mehreren namhaften Unternehmen in den Branchen IT, Kabelnetzbetreiber und Dialogmarketing tätig, unter anderem als Director B2B Sales bei der Kabel Deutschland AG (jetzt Vodafone). Außerdem war er als Geschäftsführer der Tectum-Gruppe, einem Spezialisten für Kundenservice und Telesales mit 3.500 Mitarbeitern, sowie als Geschäftsführer der Computacenter AG, einem führenden IT-Dienstleister, tätig. Der Diplom-Kaufmann absolvierte ein Betriebswirtschaftsstudium an der WHU - Otto Beisheim School of Management in Vallendar. Der Niederländer, der in Berlin geboren wurde, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Investor Relations Kontakt: Dr. Joachim Fleng, Head of Investor Relations Tel.: +49 (0)30 220 660 410 E-Mail: j.fleing@francotyp.com Kontakt im Unternehmen: Karl R. Thiel, Leitung Brand-PR Tel.: +49 (0)30 220 660 123 E-Mail: kr.thiel@francotyp.com Folgen Sie uns auf Social Media: Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing und YouTube. Oder abonnieren Sie unser RSS-Feed. Über Francotyp-Postalia: Der international agierende börsennotierte FP-Konzern mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Frankieren und Kuvertieren", "Mail Services" und "Software" Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung, Konsolidierung von Geschäftspost und Digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden. Der Konzern erzielte 2017 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 95jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als elf Prozent. 25.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Sprache: Deutsch Unternehmen: Francotyp-Postalia Holding AG Prenzlauer Promenade 28 13089 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 220 660 410 Fax: +49 (0)30 220 660 425 E-Mail: ir@francotyp.com Internet: www.fp-francotyp.com ISIN: DE000FPH9000 WKN: FPH900 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 689663 25.05.2018

