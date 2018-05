Das Elektroautounternehmen Tesla (WKN:A1CX3T) scheint einen gewissen Rückstand aufholen zu wollen, nachdem es etwa sechs Monate hinter seinen ursprünglichen Produktionszielen für sein wichtiges Model 3 zurückgeblieben ist. Am Wochenende reduzierte Tesla die Wartezeit neuer Reservierungen für das Model 3 in den USA von zwölf bis 18 Monate auf nur vier bis sechs Monate, wie Electrek meldet. Die kürzere Lieferzeit für neue Model-3-Reservierungen ist ein weiteres Zeichen dafür, dass Teslas Produktionsrate für dieses wichtige Fahrzeug steigt. Hol dir ein Model 3 in nur vier Monaten Teslas aktualisierte Wartezeiten für sein Model 3 fallen zusammen mit einigen Ankündigungen am Wochenende über Verfügbarkeit ...

