Ob Jimi Blue und Natascha Ochsenknecht, Lilly Becker und Mariella Ahrens, Leonard Freier und Paul Janke oder Jörn Schlönvoigt und Hanna Weig: Sie alle sind ein unschlagbares Team. Das haben die berühmten Familienmitglieder, Freundinnen, Bachelor-Kollegen und jungen Eltern gestern beim Milka Charity House-Running-Event unter Durchführung von Jochen Schweizer mitten in Hamburg bewiesen. Als unschlagbares Team liefen sie in Zweierteams neben Milka Fans die Hauswand herunter und sammelten Schritt für Schritt Geld für den guten Zweck. Anlass war die Produktneueinführung von Milka Oreo Sandwich. Denn genauso erfolgreich wie die prominenten Duos die Hauswand für einen guten Zweck herunterliefen, sind die Powerbrands Milka und Oreo von Mondelez International zusammen. Die neue Tafel kombiniert zarte Milka Alpenmilch Schokolade mit Original Oreo Keksen und leckerer Oreo-Crème Füllung. Das Neuprodukt sorgt somit für ein völlig neues, unschlagbares Geschmackserlebnis.



Schritt für Schritt für den guten Zweck



Die Kampagne "Zusammen unschlagbar wie Milka & Oreo" zeigt, dass die zwei Erfolgsmarken in Kombination einfach "zusammen unschlagbar" sind und ein einzigartiges Geschmackserlebnis bieten. Als gutes Duo erwiesen sich auch die prominenten Paare, wie Natascha Ochsenknecht und Jimi Blue Ochsenknecht. Mutter und Sohn bewiesen starkes Teamwork und zeigten sich begeistert von der neuen Schokoladentafel: "Wir mochten Milka und Oreo Produkte schon immer. Aber diese Tafel ist die perfekte Kombination von beidem.", sagt Jimi Blue. Der frisch verlobte Leonard Freier verbindet ein positives Gefühl mit dem Neuprodukt: "Im Team gelingt einfach alles. Deswegen schmeckt Milka Oreo Sandwich auch so gut". Neben den Ex-Bachelorkandidaten war auch Schauspieler Jörn Schlönvoigt von der Aktion ganz angetan. "Hanna liebt Milka Alpenmilch Schokolade und ich liebe Oreo Kekse. Mit Milka Oreo Sandwich ist die Kombination perfekt".



Mit jedem Schritt beim House-Running Event wurde Geld für die Make-A-Wish-Foundation® gesammelt.



Ross Antony begleitete das Spektakel als Moderator und verkündete am Ende freudig die erreichte Spendensumme von 10.000 EUR.



Mitgemacht haben auch die YouTuber und zukünftigen Kinostars Jonas Ems und Julia Beautx, die bereits vor dem Event starkes Teamwork auf ihren YouTube-Kanälen bewiesen. In den Videos stellten sie sich gemeinsam Challenges und forderten ihre Community auf auch von ihren unschlagbaren Team-Erlebnissen zu berichten. Die schönste Geschichte wurde mit einem Meet & Greet und der gemeinsamen Teilnahme am House-Running-Event prämiert.



Milka und Oreo Fans konnten unter dem Hashtag milkaoreo2gether Fotos und Videos ihrer unschlagbaren Teams hochladen und ebenfalls die Teilnahme am House-Running-Event in Hamburg gewinnen.



Unschlagbares Aktivierungsprogramm



Neben dem House-Running-Event begleiten weitere reichweitenstarke Maßnahmen die Produktneueinführung. Über einen TV-Spot, digitale Clips sowie Social-Media-Kanäle wird auf das Neuprodukt Milka Oreo Sandwich aufmerksam gemacht. "Milka knüpft an den bisherigen Erfolg der Kombinationen von zarter Milka Alpenmilch Schokolade und knusprigen Oreo Keksen an", sagt Philipp Wallisch, Marketing Manager DACHU bei Mondelez International. "Die Schokolade überrascht mit außergewöhnlicher Form, spannender Rezeptur und einem einzigartigen Genusserlebnis." Milka Oreo Sandwich ist eine köstliche Kombination aus zarter Milka Alpenmilch Schokolade zwischen zehn Oreo Original Keksen und einer leckeren Oreo-Crème Füllung. Seit April ist die neue Tafel im Handel erhältlich.



