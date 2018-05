Paris (ots/PRNewswire) -



Linkfluence, ein führendes Unternehmen im Bereich Social Data Intelligence, setzt mit der Einführung seines neuen Produkts weiterhin auf Innovation. Linkfluence Search ist eine Suchmaschine, die entwickelt wurde, um auf Veränderungen im sich ständig wandelnden Marketing- und Kommunikationsgeschäft zu reagieren. Es bietet sofortigen Zugriff auf soziale Daten, angereichert durch Algorithmen, die von den Datenwissenschaftlern des Teams und proprietären Technologien der künstlichen Intelligenz entwickelt wurden. Ziel ist es, sofort reagieren zu können und Erkenntnisse über Ihre Marke zu gewinnen, Trends und neue Verbraucher mit einem Klick zu erkennen.



Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: h ttp://www.multivu.com/players/uk/8336551-linkfluence-search-social-li stening/



Die Geschwindigkeit, mit der Web-Trends auf der ganzen Welt entwickelt und und wieder verworfen werden, erfordert neue Werkzeuge für Marketing-Profis - agiler als je zuvor.



Der Zugriff auf die neuesten Trends, den sozialen Buzz und neue Influencer von Paris nach Shanghai ist jetzt ohne Setup oder Training dank einfacher Bedienung und sofortigen Ergebnissen von Linkfluence Search möglich.



Ihre erste Anlaufstelle in der Themenfindung ist die Suchleiste, mit deren Hilfe Sie jedes Keyword abfragen und soziale Datenanalyse, Soziodemographie, Emoji-Clouds, Stimmungsanalyse und Bilderkennung auf Ihrem Dashboard aufrufen können. Ein erster Schritt in einer globalen Listening-Strategie, um zu wissen, ob ein Thema besprochen werden sollte.



Linkfluence Search ermöglicht Ihnen:



# Einen Überblick über soziale Konversationen zu einem bestimmten Keyword oder Thema



# Einen Vergleich Ihrer Marke, ihrer Produkte oder Kampagnen mit Ihren Mitbewerbern



# Eine Analyse der Gespräche über ein heißes Thema und neue Trends in Ihrer Branche zu entdecken



# Den Export von Daten in einen Bericht, den Sie mit Ihren Mitarbeitern teilen können



Diese technologische Errungenschaft basiert auf den innovativen Technologien, die von Linkfluence Teams seit fast 15 Jahren entwickelt wurden.



Über Linkfluence:



Linkfluence, ein führender Anbieter von Social Data Intelligence, bietet einzigartige Lösungen zur Überwachung, Analyse und Aktivierung von Social Media. Mit seiner Radarly-Software-Suite und den zugehörigen Services erfasst und analysiert Linkfluence mehr als 200 Millionen Publikationen pro Tag, damit Marken bessere Entscheidungen treffen können. Das 2006 gegründete französische Unternehmen verzeichnet ein starkes Wachstum und mehr als 200 Mitarbeiter in Frankreich, Deutschland, Großbritannien, China und Singapur. Linkfluence hat weltweit mehr als 500 Referenzen wie Danone oder McDonald's. http://www.linkfluence.com | @linkfluence



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/696550/Mockup_Linkfluence_search.jpg )



Video:



http://www.multivu.com/players/uk/8336551-linkfluence-search-soc ial-listening/ (http://www.multivu.com/players/uk/8336551-linkfluence-search-social-listening/)







