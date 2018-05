An den internationalen Ölbörsen in New York und London überwiegt aktuell leichter Abgabedruck und Öl wird am Freitag etwas billiger. Die nationalen Heizölpreise zeigen sich durch Wechselkursverluste von Euro und Franken stabil haben sich in der laufenden Woche kaum bewegt. Sie bilden ein Hochplateau im Bereich von 70 Cent je Liter in Deutschland, 82 Cent in Österreich und 97 Rappen in der Schweiz. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...