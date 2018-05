IFA Hotel & Touristik AG: IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft beabsichtigt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Finanzierung strategischer Projekte DGAP-Ad-hoc: IFA Hotel & Touristik AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung IFA Hotel & Touristik AG: IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft beabsichtigt Bezugsrechtskapitalerhöhung zur Finanzierung strategischer Projekte 25.05.2018 / 12:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Der Vorstand und Aufsichtsrat der IFA Hotel & Touristik AG ("Gesellschaft") haben heute beschlossen, der nächsten für den 19. Juli 2018 einzuberufenden ordentlichen Hauptversammlung die Beschlussfassung über eine Barkapitalerhöhung unter Gewährung der Bezugsrechte für die Aktionäre vorzuschlagen. Ein von Vorstand und Aufsichtsrat aufgestellter Investitionsplan sieht zur Neuaufstellung der Gesellschaft, die mit dem Verkauf verschiedener Hotels seit 2016 eingeleitet worden war, verschiedene beabsichtigte strategische Projekte vor. Die Kapitalerhöhung soll neben der weiteren Stärkung des Eigenkapitals der Finanzierung dieser Projekte dienen. Zu den geplanten Maßnahmen gehören neben dem bereits eingeleiteten Hotelbauprojekt in Playa Bávaro in der Dominikanischen Republik eine zusätzliche Stufe des Kapazitätsausbaus in Playa Bávaro, die beabsichtigte Renovierung des IFA-Hotels Faro auf Gran Canaria und des IFA-Hotels auf Fehmarn, der etwaige Erwerb der noch nicht von der Gesellschaft gehaltenen 50%-Beteiligung an der Anfi-Gruppe und die Einleitung eines geplanten weiteren Hotelneubauprojekts auf den kanarischen Inseln. Von der Einberufung der Hauptversammlung an ist eine Zusammenfassung des Investitionsplans auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich. Konkret sieht der Beschlussvorschlag an die Hauptversammlung vor, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 51.480.000,00, eingeteilt in 19.800.000 Stück auf den Inhaber lautende Stückaktien, um bis zu EUR 77.220.000,00 durch Ausgabe von bis zu 29.700.000 Stück neuen, auf den Inhaber lautende Stückaktien gegen Bareinlagen auf bis zu EUR 128.700.000,00, eingeteilt in 49.500.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien zu erhöhen. Der angestrebte Bruttoemissionserlös beträgt ca. EUR 200 Millionen. Das Bezugsverhältnis soll 2:3 betragen, d.h. zwei alte Stückaktien berechtigen zum Bezug von drei neuen Stückaktien. Die Bezugsrechte auf die Neuen Aktien sind übertragbar, ein börsenmäßiger Bezugsrechtshandel soll nicht organisiert werden. Auch soll den Aktionären ein Überbezugsrecht auf die nicht ausgeübten Bezugsrechte eingeräumt werden. Der Bezugspreis soll zu einem späteren Zeitpunkt vom Vorstand festgelegt werden. Sofern die Hauptversammlung den Beschlussvorschlag annimmt, soll die Kapitalerhöhung bis spätestens zum 18. Januar 2019 durchgeführt werden. Die Mehrheitsaktionärin Lopesan Touristik S.A. unterstützt die Kapitalerhöhung und beabsichtigt, bei Durchführung der Kapitalerhöhung jedenfalls ihre Bezugsrechte auszuüben. Duisburg, 25. Mai 2018 IFA Hotel & Touristik Aktiengesellschaft Der Vorstand 25.05.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: IFA Hotel & Touristik AG Düsseldorferstr. 50 47051 Duisburg Deutschland Telefon: 0203-9 92 76-0 Fax: 0203-9 92 76-92 E-Mail: ssanchez@ifahotels.com Internet: www.ifahotels.com ISIN: DE0006131204 WKN: 613120 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Hamburg, München, Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 689665 25.05.2018 CET/CEST

ISIN DE0006131204

AXC0128 2018-05-25/12:49