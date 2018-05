Stabilus S.A. beruft Markus Schädlich als Vorstand für das Asiengeschäft DGAP-News: Stabilus S.A. / Schlagwort(e): Personalie Stabilus S.A. beruft Markus Schädlich als Vorstand für das Asiengeschäft 25.05.2018 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. CORPORATE NEWS Stabilus S.A. beruft Markus Schädlich als Vorstand für das Asiengeschäft - Signifikantes Wachstumpotenzial in Asien im Industriegeschäft und Automotive-Bereich durch Powerise Luxemburg/Koblenz, 25. Mai 2018 - Die Stabilus S.A. (ISIN: LU1066226637), ein weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben zur Bewegungssteuerung, erweitert zum 1. Juli 2018 ihren Vorstand um das Ressort Asien. Ressortverantwortlicher Vorstand wird Markus Schädlich (49). In seiner neuen Verantwortung wird er das weitere Wachstum von Stabilus in der Region Asien vorantreiben. Das Asiengeschäft von Stabilus hat seit dem Börsengang im Jahr 2014 jedes Jahr zweistellige Wachstumsraten gezeigt und bietet dem Unternehmen anhaltend großes Potenzial. "Die Region Asien ist für uns ein zentraler Wachstumsmarkt. Wir betonen seine Bedeutung mit der Bildung eines eigenen Vorstandsressorts. Markus Schädlich wird die Entwicklung mit den erfolgreichen Teams vor Ort gestalten", sagte CEO Dietmar Siemssen. Markus Schädlich verfügt über langjährige Erfahrung im asiatischen Markt sowie in den Zielbranchen von Stabilus. In den zurückliegenden Jahren hat er die Entwicklung der Jost Werke AG in Asien verantwortet. Sein Schwerpunkt war die Förderung des Wachstums und die Integration der Asien-Aktivitäten in die globale Unternehmensstrategie. Davor hat er sich in einer in Japan ansässigen Unternehmensberatung mehrere Jahre auf Strategie-Implementierungsprojekte fokussiert. Er begann seine Karriere 1995 bei Webasto, wo er ab 1998 den Bereich Thermosysteme in Japan und Korea aufgebaut hat und von dort aus zu Jost wechselte. Schädlich hat Produktionstechnik an der TU München studiert. Dr. Stephan Kessel, Aufsichtsratsvorsitzender der Stabilus S.A., sagte: "Wir freuen uns, dass wir mit Markus Schädlich einen ausgewiesenen Asien-Experten mit breiter Erfahrung in der Industrie sowie im Automobilzuliefergeschäft als Vorstand für Stabilus gewinnen konnten. Stabilus hat seinen Umsatz seit dem Geschäftsjahr 2012 mehr als verdoppelt. Dieser positiven Entwicklung tragen wir nun auch mit der Erweiterung des Vorstands Rechnung." Der Vorstand der Stabilus S.A. besteht damit ab Juli 2018 aus Dietmar Siemssen (Chief Executive Officer), Mark Wilhelms (Chief Financial Officer), Markus Schädlich (Asien), Andreas Schröder (Group Financial Reporting Director) und Andreas Sievers (Group Accounting and Strategic Finance Projects Director). Ergänzt wird das Gremium von einem erfahrenen internationalen Management-Team bestehend aus regionalen Geschäftsführern sowie den Leitern der Business Units und Zentralfunktionen. Pressekontakt: Ralf Krenzin Tel.: +49 Investor Relations-Kontakt: 261 8900 502 E-Mail: Andreas Schröder Tel.: +352 [1]rkrenzin@stabilus.com Charles Barker 286 770 21 E-Mail: Corporate Communications Tobias Eberle [1]anschroeder@stabilus.com Tel.: +49 69 794090 24 E-Mail: 1. [2]Tobias.Eberle@charlesbarker.de 1. mailto:anschroeder@stabi mailto:rkrenzin@stabilus.com 2. lus.com mailto:Tobias.Eberle@charlesbarker.de Über Stabilus Als weltweit führender Anbieter von Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen Antrieben beweist Stabilus seine Expertise seit acht Jahrzehnten in der Automobilindustrie und vielen weiteren Branchen. Mit Gasfedern, Dämpfern und elektromechanischen POWERISE-Antrieben optimiert Stabilus das Öffnen, Schließen, Heben, Senken sowie Verstellen und bietet Schutz vor Schwingungen und Vibrationen. Das Unternehmen hat sein Stammwerk in Koblenz und beschäftigt weltweit mehr als sechstausend Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2017 erzielte Stabilus einen Umsatz von 910,0 Millionen Euro. Stabilus verfügt über ein globales Produktionsnetzwerk in neun Ländern. Durch Regionalbüros und Vertriebspartner ist Stabilus darüber hinaus in mehr als fünfzig Ländern in Europa, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie im asiatisch-pazifischen Raum vertreten. Die Stabilus S.A. notiert an der Deutschen Börse im Prime Standard und ist im SDAX-Index vertreten. Wichtiger Hinweis Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Stabilus Gruppe und anderen derzeit verfügbaren Informationen beruhen. 