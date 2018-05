Die Produktion ist in Österreich im März 2018 im Vergleich zum März 2017 um 3,9 Prozent gestiegen, teilte die Statistik Austria am Freitag mit. Verglichen mit dem Vormonat sank der Produktionsindex in Österreich saisonal bereinigt um 1,6 Prozent.Der Produktionsindex in der Industrie stieg im Jahresvergleich nach Arbeitstagen ...

