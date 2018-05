Von Sarah Kent

LONDON (Dow Jones)--Der französische Ölkonzern Total beteiligt sich mit 10 Prozent an einem riesigen russischen Gasprojekt auf der Halbinsel Gydan in Nordsibirien. Total unterzeichnete einen entsprechenden Vertrag und stärkt damit ihre Position in der Region. Das Projekt Arctic LNG 2 wird voraussichtlich 535.000 Barrel Öläquivalent pro Tag produzieren.

Die Total SA ist bereits an dem arktischen Vorzeigeprojekt für Flüssigerdgas Jamal beteiligt und hält einen Anteil von 19 Prozent am Mehrheitseigentümer beider Projekte, PAO Novatek. Einschließlich der Beteiligung an Novatek steigt der Anteil von Total am Arctic-LNG 2-Projekt auf über 20 Prozent.

Eine endgültige Investitionsentscheidung für das Projekt werde wahrscheinlich im Jahr 2019 getroffen, teilte der Konzern mit. Die Finanzierung könne sich wegen der US-Sanktionen gegen Novatek allerdings ein wenig schwierig gestalten.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/flf

(END) Dow Jones Newswires

May 25, 2018 06:39 ET (10:39 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.