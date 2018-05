Von Steffen Gosenheimer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die zunächst eher zaghafte Erholung an den europäischen Aktienmärkten hat im Verlauf des Vormittagsgeschäfts an Dynamik gewonnen. Rückenwind kommt vom deutschen Ifo-Geschäftsklima-Index, der auch über Deutschland hinaus als wichtiges Konjunkturbarometer gilt. Er ist wider Erwarten nicht das sechste Mal in Folge gesunken, sondern stagnierte im Mai auf dem Vormonatswert. Allerdings ist die Erwartungskomponente weiter zurückgegangen.

Der DAX steigt um 1,0 Prozent auf 12.990 Punkte, der Euro-Stoxx-50 zieht um 0,7 Prozent auf 3.545 Punkte an. Sämtliche Branchenindizes legen zu, Ausnahmen machen nur der Rohstoff- sowie der Öl-und Gas-Subindex. Sie geben leicht nach vor dem Hintergrund kräftige sinkender Ölpreise. Brentöl verbilligt sich um 2 Prozent, belastet von Spekulationen über eine Ausweitung der Ölförderung. Der russische Ölminister Alexander Nowak sagte am Donnerstag, dass Russland und andere Ölförderländer auf dem Opec-Treffen im Juni über eine Lockerung der Fördergrenzen sprechen wollen.

"Mit dem Ifo-Geschäftsklimaindex sendet nunmehr ein weiterer wichtiger Frühindikator Zeichen einer Stabilisierung aus", kommentieren die Volkswirte der NordLB. Den Experten der BayernLB macht eine "Stabilisierung der Stimmung auf weiterhin auskömmlichem Niveau" Mut, dass die Investitionsfreude der Unternehmen in Deutschland erhalten bleibt.

Renditen in Italien ziehen wieder an

Der Euro hat nach Bekanntwerden des Ifo-Index leicht zugelegt und kostet 1,1718 Dollar. Gebremst wird er weiter von der politischen Entwicklung in Italien. "Italien ist wieder das Sorgenkind der Währungsunion", heißt es bei der Commerzbank. Die Sorge ist, dass die neue Regierung das Budgetdefizit erhöhen und damit die ohnehin hohen Staatsschulden weiter nach oben treiben wird, ohne dass dies die Wirtschaft nachhaltig beleben dürfte. Dies dürfte die Spannungen im Euroraum verstärken.

In Mailand hinkt das Marktbarometer mit einem Anstieg von 0,2 Prozent denn auch etwas hinterher. Die Zehnjahresrendite steigt wieder von 2,40 auf 2,45 Prozent. Deutsche Festverzinsliche profitieren gleichzeitig von der Flucht in Sicherheit, hier sinkt die Zehnjahresrendite weiter auf 0,44 Prozent. Damit hat sich die Renditedifferenz zwischen Italien und Deutschland binnen einer Woche von rund 150 auf fast 200 Punkte ausgeweitet.

Im DAX wird die Gewinnerliste von Adidas angeführt, sie steigen um 2,4 Prozent auf 198 Euro. Covestro ziehen um 2,1 Prozent an. Bayer steigen am Tag der HV um 1,5 Prozent, obwohl der Konzern die Synergieerwartungen aus der Monsanto-Übernahme leicht reduziert hat.

In London ziehen BT um gut 2 Prozent an. Aus dem Handel ist zu hören, dass es Interesse von Beteiligungsunternehmen und Infrastrukturfonds an der BT-Netzsparte Openreach geben soll.

Nur maue Erholung bei Autoaktien

Nach dem Rücksetzer am Vortag geht es für die Aktien der europäischen Automobilhersteller um ein halbes Prozent unterdurchschnittlich nach oben. Die angedrohte Anhebung der US-Zölle auf Importautos bremst hier die Kurse etwas, auch wenn es kritische Stimmen aus der US-Wirtschaft und aus den Reihen der eigenen Partei für die von US-Präsident Trump in Auftrag gegeben Prüfung von Strafzöllen gibt.

In der zweiten Reihe geben Rocket Internet um 3,8 Prozent nach. Die Beteiligung Global Fashion Group hat trotz einer gestiegenen Kundenzahl im ersten Quartal den Verlust ausgeweitet.

Eine Platzierung in Medigene scheint gut gelaufen zu sein. Sowohl die Kapitalerhöhung wie auch der Aktienüberhang des Großaktionärs QVT Financial konnten nach Angaben des Unternehmens zum Kurs von je 14,50 Euro platziert werden. Laut Medigene gab es einen Nachfrageüberhang. Die Aktie geht mit 14,50 Euro um und damit zum Platzierungspreis der neuen Aktien und 2,3 Prozent unter dem Vortagesschluss. Der TecDAX steigt um 1,2 Prozent, und der MDAX legt um 0,9 Prozent zu. Im TecDAX legen Nordex um 5,2 Evotec um 4,0 und Dialog um 3,7 Prozent am stärksten zu - jeweils nachrichtenlos.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.538,14 0,47 16,38 0,98 Stoxx-50 3.124,81 0,26 8,03 -1,67 DAX 12.986,80 1,02 131,71 0,54 MDAX 26.781,84 0,88 234,35 2,22 TecDAX 2.833,42 1,17 32,78 12,04 SDAX 12.568,49 0,68 84,69 5,73 FTSE 7.735,92 0,25 19,18 1,74 CAC 5.579,07 0,55 30,63 5,02 Bund-Future 160,51 0,37 0,81 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:34 Do, 17:19 % YTD EUR/USD 1,1724 +0,04% 1,1705 1,1727 -2,4% EUR/JPY 128,28 +0,19% 128,07 128,01 -5,2% EUR/CHF 1,1628 +0,10% 1,1607 1,1623 -0,7% EUR/GBP 0,8775 +0,19% 0,8759 1,1406 -1,3% USD/JPY 109,43 +0,20% 109,43 109,16 -2,9% GBP/USD 1,3360 -0,18% 1,3362 1,3375 -1,1% Bitcoin BTC/USD 7.458,19 -0,9% 7.638,16 7.558,32 -45,4% ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 Jahre -0,66 -0,65 -0,04 Deutschland 10 Jahre 0,44 0,47 0,01 USA 2 Jahre 2,51 2,52 0,62 USA 10 Jahre 2,96 2,98 0,55 Japan 2 Jahre -0,14 -0,14 0,00 Japan 10 Jahre 0,04 0,04 -0,01 ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,48 70,71 -1,7% -1,23 +16,3% Brent/ICE 77,15 78,79 -2,1% -1,64 +18,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.305,86 1.304,58 +0,1% +1,28 +0,2% Silber (Spot) 16,68 16,66 +0,2% +0,03 -1,5% Platin (Spot) 911,00 911,50 -0,1% -0,50 -2,0% Kupfer-Future 3,11 3,10 +0,3% +0,01 -6,7%

