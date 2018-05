Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Renault auf "Overweight" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Der Autokonzern sei sehr erfolgreich darin, als Erster in neue Segmente und Technologien vorzustoßen wie seinerzeit mit dem Dacia Logan oder dem Elektrofahrzeug Zoe, schrieb Analystin Dorothee Cresswell in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Billigmodell Kwid könne zum nächsten Glücksfall für die Franzosen werden./bek/edh Datum der Analyse: 25.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2018-05-25/13:58

ISIN: FR0000131906