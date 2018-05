Unterföhring (ots) - - Vom 27. Mai bis 10. Juni zeigt Eurosport 4K bei Sky alle Matches auf dem Philippe Chatrier live in Ultra HD



- Der UHD-Eventsender des Sky Partnersenders Eurosport wird in diesem Zeitraum auf dem Sendeplatz von Sky Sport UHD ausgestrahlt



- Freigeschaltet sind die Live-Übertragungen für alle Sky Kunden in Deutschland, die Sky Q bzw. den Sky+ Pro Receiver nutzen und die technischen UHD-Empfangsvoraussetzungen erfüllen



Sky Kunden kommen ab Sonntag erstmals in Deutschland in den Genuss von Weltklasse-Tennis in Ultra HD. Ab Sonntag, 27. Mai bis Sonntag, 10. Juni werden alle Matches auf dem prestigeträchtigen Court Philippe Chatrier bei Eurosport 4K in Ultra HD übertragen. Der UHD-Eventsender von Sky Partnersender Eurosport wird während dieses Zeitraums auf dem Sendeplatz von Sky Sport UHD ausgestrahlt und somit auch Sky Kunden zur Verfügung stehen.



Die French Open in bester Bildqualität stehen allen Sky Kunden in Deutschland zur Verfügung, die Sky Q bzw. den Sky+ Pro Receiver nutzen und die technischen UHD-Empfangsvoraussetzungen erfüllen.



Der "Court Philippe Chatrier", so der offizielle Name des Center Court in Paris, wird Schauplatz der Top-Matches der besten Tennisspielerinnen und -spieler der Welt sein, unter anderem auch der beiden Finals am 9. und 10. Juni. Als Kommentatoren werden Wolfgang Nadvornik, Maximilian Zobel sowie Philipp Eger die UHD-Übertragungen belgeiten.



Constanze Gilles, Vice President Partner Channels bei Sky Deutschland: "Mit der Live-Übertragung der French Open auf Eurosport 4K bei Sky präsentieren wir gemeinsam mit unserem Partnersender Eurosport erstmals in Deutschland auch Weltklasse-Tennis in vierfach höherer Auflösung als bei HD. Ultra HD ist ein wichtiger Bestandteil von Sky Q und unseres Anspruchs, unseren Kunden immer das beste Entertainment-Erlebnis zu bieten. Mit dem Finale der UEFA Champions League an diesem Samstag, der FIFA WM 2018 ab dem 14. Juni und nun auch dem Turnier in Roland Garros dürfen sich Sky Kunden auf sechs Wochen Weltklasse-Sport bester Bildqualität freuen."



Alberto Horta, stellvertretender Geschäftsführer und VP Commercial Development Discovery Networks Deutschland: "Mit Eurosport 4K erleben die deutschen Tennisfans ein einzigartiges Seherlebnis und haben erstmalig die Chance, ein gesamtes Grand-Slam-Turnier 15 Tage lang in UHD zu schauen. Mit der Live-Übertragung von Roland Garros 2018 in UHD bringt Eurosport zusammen mit Sky die Tennisberichterstattung auf das nächste Level. Wir sind stets bestrebt, unsere Sportberichterstattung mit innovativer Technolgie für unsere Zuschauer attraktiver zu machen."



Die French Open auf Eurosport 4K bei Sky erleben



Vom 27. Mai bis 10. Juni wird Eurosport 4K auf dem Sendeplatz von Sky Sport UHD Die Übertragungen der French Open in Ultra HD bei Eurosport 4K sind unabhängig von den gebuchten Paketen für alle Sky Kunden in Deutschland freigeschaltet, die den Sky+ Pro Receiver nutzen.



Um die UHD-Übertragungen aus Roland Garros zu entschlüsseln und die bestmögliche Bildqualität genießen zu können, ist darüber hinaus ein UHD-Fernseher Voraussetzung. Tennisfans können die Spiele dann in vierfach höherer Auflösung als bei HD erleben.



Empfangbar sind die Übertragungen der French Open bei Eurosport 4K bei Sky über Satellit und für fast alle Kabelkunden von Sky.



Die FIFA WM 2018 bei Sky in Ultra HD



Sky Deutschland hat sich die exklusiven Ultra-HD-Übertragungsrechte an 25 Begegnungen der FIFA WM 2018[TM] in Russland gesichert und wird an allen Turniertagen jeweils das Topspiel des Tages live in Ultra HD übertragen.



Das Live-Angebot von Sky umfasst unter anderem alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft und weitere ausgewählte Topspiele des Tages, darunter auch vier Achtelfinals, zwei Viertelfinals, beide Halbfinals, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale am 15. Juli 2018.



Wie bereits die French Open auf Eurosport 4K werden die Übertragungen der FIFA WM 2018 in Ultra HD unabhängig von den gebuchten Paketen für alle Sky Kunden in Deutschland freigeschaltet sein, die Sky Q bzw. den Sky+ Pro Receiver nutzen.



Das neue Sky:



Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als je zuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreich mit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launch des neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindert weiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer in den Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte und Services für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichere Angebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften und exklusiven Content für Sky Kunden.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Kontakt für Medien: Thomas Kuhnert Senior Manager Sports Communications Tel. 089 / 99 58 68 83 Thomas.kuhnert@sky.de twitter.com/SkyDeutschland