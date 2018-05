Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



25. Mai 2018. Nostalgie zum Jubiläum: Das Hit-Drama "Grey's Anatomy" feiert am 30. Mai um 20:15 Uhr die 300. Folge auf ProSieben. In der Episode "Geister der Vergangenheit" werden drei Unfallopfer eines Achterbahn-Unglücks ins Grey Sloan Memorial Krankenhaus eingeliefert und bringen das Ärzte-Team ganz schön aus dem Konzept: Sie sehen den Ex-Kollegen George (TR Knight), Izzie (Katherine Heigl) und Cristina (Sandra Oh) zum Verwechseln ähnlich. Und auch die "Geister" von McDreamy (Patrick Dempsey) und McSexy (Eric Dane) kommen bei der Nostalgie-Folge nicht zu kurz.



Die 300. Folge von "Grey's Anatomy" (14. Staffel) am Serien-Mittwoch, 30. Mai 2018, um 20:15 Uhr auf ProSieben.



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Stella Losacker Kommunikation/PR Tel. +49 (89) 9507-1168 Stella.Losacker@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com



Bildredaktion:



Kira Mindermann Tel. +49 [89] 9507-7299 Kira.Mindermann@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2