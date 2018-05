Hier geht's zum Video

Man hatte zuletzt ein wenig den Eindruck, als hätten sich die Märkte an das Hin und Her der Politik mehr oder weniger gewöhnt. Zumindest haken sie die Themen schneller ab. Marktexperte Chris Zwermann von Zwermann Financial sieht allerdings dennoch Anzeichen für einen möglichen Marktausstieg. Was das mit dem Aufwerten das Schweizer Franken zu tun hat, was der BUND Future daraus macht und welche Tendenz er beim DAX erwartet, erfahren Sie in der vollständigen Sendung.