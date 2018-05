Feldkirchen (ots) -



Informationslehrübung Sanitätsdienst in Feldkirchen



Vom 23. Mai bis zum 31. Mai 2018 demonstriert der Sanitätsdienst der Bundeswehr in der Gäuboden-Kaserne in Feldkirchen bei Straubing seine Leistungsfähigkeit.Die Informationslehrübung zeigt den Einsatz der sanitätsdienstlichen Kräfte in allen Intensitätsstufen.Einsatz und Zusammenarbeit werden im Rahmen der Rettungskette und am Ablauf der Verwundetenversorgung, zum Beispiel in einem Luftlanderettungszentrum dargestellt.Die Informationslehrübung dient der Ausbildung des Führungsnachwuchses der Bundeswehr sowie der Information von Offizieren ausländischer Streitkräfte.



Wir laden Sie ein, sich am 29. Mai 2018 selbst ein Bild von der Informationslehrübung Sanitätsdienst 2018 zu machen. _____________________________________________________________________



Hinweis für die Medien: Interessierte Medienvertreter werden gebeten, sich mit beiliegendem Akkreditierungsformular bis 28. Mai 2018 unter der angegebenen Email-Adresse anzumelden. Treffpunkt ist am 29. Mai 2018 bis 09:30 Uhr: Sanitätslehrregiment, Gäuboden-Kaserne,Mitterharthausen 55, 94351 Feldkirchen



Pressekontakt: _____________________________________________________________________ Presse- und Informationszentrum Sanitätsdienst Oberstleutnant Matthias Frank Telefon: 0261 896 13300 oder 0173 8872 389 pizsanitaetsdienst@bundeswehr.org